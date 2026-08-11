Фотоальбомы, календарь и мероприятия: новшества для семейных сообществ внедряет Aitu

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании в Кабмине рассмотрели вопросы экосистемы государственных услуг на основе искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

Руководитель компании «BTS Digital» Максат Нуриденулы рассказал, что национальный мессенджер Aitu расширяет функционал с учетом традиций, языка и образа жизни казахстанцев. В приложении появятся возможности для семейных сообществ: хранение фотографий, календарь важных событий, напоминания и организация мероприятий.

В Aitu внедряются верифицированные аккаунты для защиты от фейковых профилей, поддельных сообщений и мошенничества. Платформа также станет пространством для специализированных сообществ и государственных коммуникаций – домовых, районных и школьных чатов, официального общения пациентов с врачами, а также доступа к информации и мерам поддержки в социальной сфере.

Для поиска и оформления государственных услуг будет развиваться eGov GPT – цифровой помощник внутри платформы.

До конца 2026 года планируется увеличить ежемесячную аудиторию Aitu до 1,5 млн пользователей, а в следующем году – до более 3,8 млн пользователей.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость дальнейшего развития и масштабирования Aitu.