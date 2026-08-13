Реализацию проекта «Долина ЦОДов» обсудили в правительстве

Как отметил премьер, «Долина ЦОДов» – не просто крупный инфраструктурный проект, это основа для дальнейшего технологического развития всей страны

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе реализации проекта «Долина центров обработки данных» (Data Center Valley) в Павлодарской области в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию цифровой экономики и соответствующей инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

О проводимой работе доложили заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Строительство первого объекта «Долины ЦОДов» мощностью 50 МВт находится в активной фазе, на 90% завершены работы по разработке котлованов под здания энергоцентров и AI-фабрик, началось устройство фундаментной части энергоцентров, ведутся работы по строительству административно-бытовых помещений.

До конца декабря 2026 года будут возведены основные корпусы дата-центра и энергоблоков, административно-бытового комплекса, контрольно-пропускных пунктов, части внешних инженерных сетей. Проведение пусконаладочных работ будет завершено в мае 2027 года. Ввод первого объекта в эксплуатацию намечен на июнь 2027 года.

Параллельно развивается инженерная инфраструктура площадки. Для энергоснабжения проекта приобретена подстанция мощностью 215 МВт, разработан проект сетей водоснабжения и ведется проектирование телекоммуникационной инфраструктуры. На строительной площадке действует система онлайн-видеонаблюдения, позволяющая в круглосуточном режиме контролировать ход работ. Долгосрочный энергетический потенциал Data Center Valley предусматривает поэтапное масштабирование общей мощностью до 1 ГВт.

Данный проект – масштабируемая площадка для размещения центров обработки данных, AI-фабрик, GPU-кластеров и облачных платформ международных гиперскейлеров. Ее реализация создаст в Казахстане новый экспортно-ориентированный сектор цифровой экономики и обеспечит ИТ-инфраструктуру для разработки отечественных решений в области искусственного интеллекта.

«Data Center Valley формирует новый экспортный потенциал Казахстана. Размещая вычислительные мощности внутри страны, мы создаем условия для развития отечественных AI-решений, привлечения глобальных компаний и выхода Казахстана на международный рынок цифровых услуг», — отметил Жаслан Мадиев.

Совместно с международными технологическими партнерами Firebird AI и NVIDIA на базе Data Center Valley создается современная экосистема для развития искусственного интеллекта, облачных технологий и цифровых сервисов нового поколения. Одновременно прорабатывается сотрудничество с рядом зарубежных компаний по созданию дополнительных IT-мощностей. Переговоры также охватывают привлечение новых инвесторов и якорных клиентов, размещение высокопроизводительных вычислительных кластеров и развитие облачных сервисов.

«Наша первоочередная задача – завершить строительство первого объекта в июне 2027 года. Одновременно мы создаем инженерную основу, позволяющую последовательно наращивать мощности кампуса с учетом подтвержденного спроса со стороны клиентов», — подчеркнул Багдат Мусин.

Кроме того, в рамках совещания рассмотрена подготовка проекта Cloud First Policy (Data Embassy), предусматривающего возможность размещения в Казахстане данных иностранных государств с сохранением их полного юридического суверенитета.

Олжас Бектенов отметил значимость проекта «Долина ЦОДов» в контексте объявленного Президентом Года цифровизации и искусственного интеллекта. Реализация Data Center Valley укрепит технологический суверенитет Казахстана, создаст инфраструктурную основу для развития искусственного интеллекта и повысит роль страны на глобальном рынке вычислительных мощностей.

«С принятием Новой Конституции расширяются возможности для дальнейшей модернизации экономики Казахстана и повышения глобальной конкурентоспособности. “Долина ЦОДов” – не просто крупный инфраструктурный проект, это основа для дальнейшего технологического развития нашей страны. Его реализация находится на постоянном контроле Главы государства. Благодаря созданию мощной базы ИИ и облачных сервисов будут обеспечены новые возможности для бизнеса, а Казахстан усилит свою роль в качестве регионального AI хаба Центральной Азии. Необходимо обеспечить своевременную реализацию проекта, все условия для этого созданы», — подчеркнул Премьер-министр.

По итогам совещания руководитель Правительства дал ряд поручений ответственным государственным органам и субъектам квазигосударственного сектора, в том числе по обеспечению своевременного выполнения строительных работ и расширению взаимодействия с зарубежными технологическими компаниями для привлечения новых партнеров.