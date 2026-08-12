Утечка данных казахстанцев в даркнете: в Минцифры сделали важное заявление

Цифровизация
Дана Аменова
специальный корреспондент

Техническая проверка продолжается

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минцифры известно о распространяемой информации о якобы утечке персональных данных граждан Казахстана и их размещении в даркнетесообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, в настоящее время совместно с профильными службами проводится техническая проверка опубликованной информации, включая анализ представленных образцов данных и установление возможного источника их происхождения.

«На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет. При этом обращаем внимание, что часть информации, заявленной в публикациях, не соответствует структуре и формату данных электронного правительства. В частности, в eGov не хранятся скан-копии паспортов в заявленном виде, а цифровые документы имеют иной формат. Само заявление пользователя даркнета о происхождении базы не может рассматриваться как подтверждение факта взлома eGov. Техническая проверка продолжается. По ее результатам будет предоставлена дополнительная информация»,  говорится в тексте обращения 

Кроме того, в министерстве рекомендуют гражданам соблюдать базовые меры цифровой безопасности: не передавать третьим лицам SMS-коды, пароли и данные ЭЦП, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать разные пароли для различных сервисов.

#казахстанцы #утечка #данные #МИИЦР #даркнет

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