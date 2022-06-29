Технологии
Казахстан показывает выдающиеся результаты по уровню цифровизации – Михаил Ломтадзе

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе выступил на заседании Правительства. Заседание прошло под председательством Премьер-министра Казахстана и было посвящено цифровизации и развитию ИТ отрасли, сообщает Kazpravda.kz.

«Сегодня Казахстан показывает выдающиеся результаты по уровню цифровизации и доступности государственных услуг для граждан», - сказал Михаил Ломтадзе. 

Глава ведущей технологической компании рассказал, что c помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы оплачивают онлайн без комиссии более 7 тысяч услуг, переводят деньги родным и близким, управляют личными финансами, покупают авиа и ЖД билеты, делают онлайн покупки, выбирая из более двух миллионов товаров, с бесплатной доставкой. К платформе электронной и мобильной коммерции подключены более 125 000 предпринимателей. С помощью Kaspi.kz они увеличивают продажи, развивают свой бизнес и создают новые рабочие места в Казахстане.  

«Совместно с государственными органами мы также делаем государственные услуги доступными для граждан онлайн, прямо с экрана мобильного приложения, - отметил Михаил Ломтадзе. - Это стало возможным благодаря цифровым инициативам государственных органов и нашему успешному сотрудничеству».

Глава компании выразил благодарность за поддержку цифровых инициатив Президенту Казахстана, Премьер-министру, Правительству, руководству и сотрудникам Министерства цифровизации, Министерства финансов, Комитета государственных доходов, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства образования, Министерства труда, Государственной корпорации «Правительство для граждан», АО «НИТ».

«Без совместных усилий было бы невозможным за такой короткий промежуток времени достичь тех фантастических успехов, которые демонстрирует цифровизация государственных услуг в Казахстане», - подчеркнул Михаил Ломтадзе.

В 2021 году более 7 миллионов казахстанцев стали пользователями раздела «Госуслуги» в приложении Kaspi.kz. Через Kaspi.kz было уплачено 446 миллиардов тенге налогов. Зарегистрировано онлайн 286 000 автомобилей - это каждый третий автомобиль в стране. 2 миллиона казахстанцев активно пользуются цифровыми документами. В 2021 году с помощью Kaspi.kz открыли ИП 66 000 предпринимателей, а за 5 месяцев 2022 года уже зарегистрировались больше предпринимателей, чем за весь прошлый год. Также с момента запуска открыто 500 000 социальных счетов.

Регистрация автомобиля онлайн – уникальный процесс, аналогов которому нет в мире. Прямо с экрана мобильного приложения Kaspi.kz казахстанцы могут продать, купить и перерегистрировать автомобиль, оплатить пошлины и взносы, выбрать номер. Этот сервис стал результатом совместной работы Kaspi.kz, Министерства цифровизации, Министерства внутренних дел, Государственной корпорации «Правительство для граждан» и АО «НИТ».

Глава Kaspi.kz также рассказал, что специально для предпринимателей компания разработала самые современные платежные терминалы, программное обеспечение и платежные технологии. Терминалы принимают оплату как картами, так и через Kaspi QR. 

«Мы бесплатно предоставили уже более 276 000 платежных терминалов предпринимателям во всей стране. Это создало уникальную платформу для перехода торговли из наличных в безналичные. В результате безналичный торговый оборот в Казахстане стремительно растет. В 2021 году он составил более 8,4 триллиона, рост - 85%, что является одним из самых высоких темпов роста в мире» - прокомментировал Михаил Ломтадзе.

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