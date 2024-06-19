Казахстан попросил Россию усилить контроль за саранчой на границе

Международное сотрудничество, Сельское хозяйство
109
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Актюбинской области зафиксирован залет саранчовых вредителей со стороны Оренбургской области

Фото: пресс-служба правительства РК

Для недопущения снижения эффективности проводимых в Казахстане защитных мероприятий против саранчовых вредителей и сохранения стабильной фитосанитарной обстановки МСХ РК направило в РФ письмо с просьбой усилить контроль за распространением саранчи на приграничных территориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Ситуация находится на контроле вице-премьера Серика Жумангарина. Совместно с губернатором Оренбургской области РФ Денисом Паслером и отраслевыми ведомствами двух стран отрабатываются меры противодействия.

В результате проведенных переговоров между министром сельского хозяйства РК Айдарбеком Сапаровым, зампредом Правительства РФ Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут о рисках распространения саранчовых на приграничных территориях достигнута договоренность об усилении мер с российской стороны.

В зоне повышенного риска залета саранчи с приграничных территорий РФ: Айтекебийский район Актюбинской области, а также Житикаринский и Денисовский районы Костанайской области, где проходят пути стадной миграции.

18 июня в Актюбинской области зафиксирован залет саранчовых вредителей со стороны Оренбургской области. В этой связи были усилены защитные мероприятия в Айтекебийском районе. Из запланированных к химической обработке 307 тыс. га территорий завершены работы на 62 тыс. га. В случае необходимости есть готовность перекинуть туда дополнительную технику.  

В регион для координации действий направлен вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы. В Айтекебийском районе состоится оперативное совещание с участием вице-губернатора Оренбургской области по вопросам совместных мер против саранчовых вредителей.

На сегодня министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров находится с рабочей поездкой в области Ұлытау, после чего направится в Актюбинскую область для контроля за ходом работ.

В целом в Казахстане работы ведутся по плану. Химическая обработка проведена на площади 1,5 млн га, в том числе в Костанайской области – 240 тыс. га, в Актюбинской – 469,8 тыс. га.

В других приграничных регионах также продолжаются защитные мероприятия. В частности, в Западно-Казахстанской области обработано 93 тыс. га, Атырауской – 70 тыс. га, в области Абай – 33 тыс. га и т.д.  

Мониторинговые обследования территорий продолжаются, добавили в пресс-службе кабмина.

 

#регионы #Россия #граница #МСХ #саранча #оперштаб

Популярное

Все
Вплавь покоряя моря и проливы
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Овсянка, сэр!
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Как популяризировать образ человека труда
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Ледовый дворец возвращается в собственность города
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Улучшая рыночную среду
Вернуть землю государству
В Западно-Казахстанской области открыто около 500 новых спортивных секций
Аида Балаева высказалась о провокационном ролике в соцсетях
Театр завершил сезон премьерой
В Каспийском море спасли двух человек
Верховный суд отменил оправдательный приговор обвиненному в изнасиловании блогеру
Сыр и кефир вопреки дефициту
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Остановка по требованию аудита
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Больница начинается с приемного покоя
Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили президенты Казахстана и Кореи
Президент Казахстана выступил на казахско-корейском бизнес-форуме
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
20 процентов или шанс на жизнь?
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев встретился с Александром Квасьневским
ПРООН высоко оценивает достижения Казахстана в цифровизации…
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конферен…
Зараженную черешню пытались завезти из Кыргызстана в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]