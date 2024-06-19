Казахстан попросил Россию усилить контроль за саранчой на границе

Фото: пресс-служба правительства РК

Для недопущения снижения эффективности проводимых в Казахстане защитных мероприятий против саранчовых вредителей и сохранения стабильной фитосанитарной обстановки МСХ РК направило в РФ письмо с просьбой усилить контроль за распространением саранчи на приграничных территориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Ситуация находится на контроле вице-премьера Серика Жумангарина. Совместно с губернатором Оренбургской области РФ Денисом Паслером и отраслевыми ведомствами двух стран отрабатываются меры противодействия.

В результате проведенных переговоров между министром сельского хозяйства РК Айдарбеком Сапаровым, зампредом Правительства РФ Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут о рисках распространения саранчовых на приграничных территориях достигнута договоренность об усилении мер с российской стороны.

В зоне повышенного риска залета саранчи с приграничных территорий РФ: Айтекебийский район Актюбинской области, а также Житикаринский и Денисовский районы Костанайской области, где проходят пути стадной миграции.

18 июня в Актюбинской области зафиксирован залет саранчовых вредителей со стороны Оренбургской области. В этой связи были усилены защитные мероприятия в Айтекебийском районе. Из запланированных к химической обработке 307 тыс. га территорий завершены работы на 62 тыс. га. В случае необходимости есть готовность перекинуть туда дополнительную технику.

В регион для координации действий направлен вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы. В Айтекебийском районе состоится оперативное совещание с участием вице-губернатора Оренбургской области по вопросам совместных мер против саранчовых вредителей.

На сегодня министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров находится с рабочей поездкой в области Ұлытау, после чего направится в Актюбинскую область для контроля за ходом работ.

В целом в Казахстане работы ведутся по плану. Химическая обработка проведена на площади 1,5 млн га, в том числе в Костанайской области – 240 тыс. га, в Актюбинской – 469,8 тыс. га.

В других приграничных регионах также продолжаются защитные мероприятия. В частности, в Западно-Казахстанской области обработано 93 тыс. га, Атырауской – 70 тыс. га, в области Абай – 33 тыс. га и т.д.

Мониторинговые обследования территорий продолжаются, добавили в пресс-службе кабмина.