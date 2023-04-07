Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану

В преддверии пленарного заседания в Баку заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В ходе двусторонней встречи казахстанская сторона представила возможности отечественного тяжелого машиностроения, предложив поставки локомотивов и грузовых вагонов собственного производства.

«Рынок Азербайджана представляет большой интерес для экспорта казахстанской обработанной продукции. Буквально на днях состоялась торгово-экономическая миссия казахстанских производителей, по итогам которой подписано контрактов на поставку металлургической продукции, продуктов питания и кондитерских изделий на общую сумму $55 млн. У наших государств большой потенциал для наращивания сотрудничества в энергетике, транспорте, торговле сельскохозяйственными товарами. Мы нацелены на установление взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества по максимально возможному кругу вопросов и всегда открыты к новым предложениям», – заявил Серик Жумангарин.

Также стороны обсудили совместные проекты в сферах энергетики, связи и коммуникаций, транспорта, сельского хозяйства, культуры, туризма и в других областях.