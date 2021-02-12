Спорт
Казахстан примет чемпионат мира по биатлону среди юниоров в 2023 году
Международный союз биатлонистов (IBU) одобрил проведение чемпионата мира по биатлону среди юниоров с 4 по 12 марта 2023 года в Щучинске, на Республиканской лыжной базе Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.   

Союз биатлонистов Казахстана (СБК) на протяжении долгого времени тесно сотрудничает с Международным союзом биатлонистов.

В 2019 году во время чемпионата мира казахстанская делегация во главе с президентом СБК Ермеком Кизатовым провела встречу с президентом IBU Олле Далином в городе Эстерсунд (Швеция).

Во время встречи была представлена заявка на проведение юниорского чемпионата мира IBU в Казахстане.

"Подтверждаем, что буквально вчера техническим комитетом и членами правления Международного союза биатлонистов было принято решение о проведении юниорского чемпионата мира в Щучинске. Благодаря поддержке Национального олимпийского комитета (НОК) в вопросах взаимодействия с международными спортивными организациями удалось получить эту уникальную возможность проведения престижного и масштабного мероприятия в Казахстане. Ожидается участие спортсменов более чем из 50 стран мира. Это является отличной возможностью для нашей страны в продвижении биатлона на новый уровень", – прокомментировал президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов.

Сборная Казахстана по биатлону ежегодно принимает участие во всех этапах кубка мира и кубка IBU.

Национальная сборная в женской эстафете по результатам VII этапа кубка мира сегодня занимает 14 строчку, а лидер команды – Галина Вишневская – по итогам индивидуальной гонки среди женщин заняла 9 место.

Лыжно-биатлонная база в Щучинске была открыта в 2018 году, прошла сертификацию со стороны IBU, получила категорию "А" для проведения международных соревнований.

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