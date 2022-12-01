Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме в Японии

На площадке Форума проходит ряд двусторонних встреч с представителями стран, где обсуждаются вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Токио по приглашению Европейского банка реконструкции и развития и Правительства Японии казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан Еруланом Жамаубаевым принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

На Форум приглашены представители правительств стран Центральной Азии, Монголии и Японии, руководители деловых кругов и корпораций Японии.

В ходе пленарного заседания Ерулан Жамаубаев проинформировал о достижениях государства за годы Независимости, проводимых экономических реформах, текущей экономической ситуации в стране, а также о мерах, предпринимаемых для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана.

На площадке Форума проходит ряд двусторонних встреч с представителями стран, где обсуждаются вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Представители казахстанской делегации приняли активное участие в экспертных сессиях Форума.

Форум придаст импульс в продвижении экономических интересов и привлечения иностранных инвестиций в Казахстан.