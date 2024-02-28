Казахстан принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу принял участие в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

В своём выступлении он подчеркнул важность Конференции по разоружению, которая является единственным многосторонним форумом для ведения переговоров по разоружению.

Казахстанский дипломат отметил, что в современных геополитических условиях вопросы разоружения имеют особое значение для продвижения диалога, основанного на Уставе ООН и международном праве.

Ядерное разоружение является неизменным приоритетом внешней политики Казахстана. Наша страна будет председателем двух важнейших многосторонних форумов – второго подготовительного комитета Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и третьей конференции Договора о запрещении ядерного оружия, а также примет в текущем году конференцию представителей всех зон, свободных от ядерного оружия.

Министр призвал делегации к совместной работе по реализации инициативы президента Казахстана по созданию Международного агентства по биобезопасности.

Кроме того, в рамках визита в Женеву министр провёл двусторонние встречи с главами отделения ООН в Женеве и Международной организации труда.

На встрече с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой была подтверждена готовность укреплять взаимодействие по всем ключевым темам глобальной повестки дня на женевской площадке.

В ходе встречи с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо глава МИД РК проинформировал о проводимых в РК реформах в сфере правового регулирования трудовых отношений, направленных в том числе на расширение защиты прав трудящихс.

Кроме того, казахстанский дипломат сообщил о намерении и далее приводить национальное законодательство в области прав трудящихся, занятости и социальной защиты в соответствие со стандартами МОТ.

Наряду с этим, он сообщил, что Казахстан поддерживает инициативу главы МОТ о Глобальной коалиции за социальную справедливость и выразил готовность нашей страны присоединиться к ней.

В ходе встречи М.Нуртлеу вручил приглашение от имени президента РК К. на Международный форум Астана, который состоится в июне.

На полях конференции министр иностранных дел РК провёл раздельные двусторонние переговоры с главами внешнеполитических ведомств Марокко Насером Буритой, Палестины Риядом аль-Малики, Черногории Филипом Ивановичем, Эстонии Маргусом Цахкна и Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

Справочно: Конференция по разоружению была создана в 1979 году по решению первой специальной сессии ГА ООН по разоружению, состоявшейся в 1978 году. КР является преемником Комитета «десяти» (1960), Комитета «восемнадцати» (1962-1968), Конференции Комитета по разоружению (1969-1978). В настоящее время членами КР являются 65 государств.  Конференция традиционно проводит заседания во Дворце наций ООН в Женеве (Швейцария).

#казахстан #Женева #Конференция по разоружению

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