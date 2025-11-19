Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, целью законопроекта является ратификация Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования, которая была подписана 26 ноября 2011 года в Токио.
Конвенция направлена на расширение академической и профессиональной мобильности, упрощение признания дипломов, степеней и иных квалификаций, а также на обеспечение прозрачности и справедливости при их оценке.
Конвенция предусматривает признание квалификаций в области высшего образования, выданных странами-участницами, за исключением случаев существенных различий в образовательных программах, обязательство государств создавать национальные информационные центры по вопросам образования и признавать результаты предшествующего обучения.
Также документом предусмотрена разработка справедливых процедур для признания квалификаций беженцев и перемещенных лиц, даже при отсутствии документов, регулярный обмен достоверной информацией о системах образования, аккредитованных вузах и механизмах обеспечения качества и создание Комитета Конвенции и сети национальных информационных центров для координации ее применения и выработки рекомендаций.
«При ратификации Конвенции Республика Казахстан заявляет оговорку в отношении статей IV.7, V.1, V.2, V.3, VI.3 и VIII.4, касающихся признания квалификаций и частичных учебных курсов, полученных по нетрадиционным моделям обучения», - говорится в заключении.