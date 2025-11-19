Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью законопроекта является ратификация Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования, которая была подписана 26 ноября 2011 года в Токио.

Конвенция направлена на расширение академической и профессиональной мобильности, упрощение признания дипломов, степеней и иных квалификаций, а также на обеспечение прозрачности и справедливости при их оценке.

Конвенция предусматривает признание квалификаций в области высшего образования, выданных странами-участницами, за исключением случаев существенных различий в образовательных программах, обязательство государств создавать национальные информационные центры по вопросам образования и признавать результаты предшествующего обучения.

Также документом предусмотрена разработка справедливых процедур для признания квалификаций беженцев и перемещенных лиц, даже при отсутствии документов, регулярный обмен достоверной информацией о системах образования, аккредитованных вузах и механизмах обеспечения качества и создание Комитета Конвенции и сети национальных информационных центров для координации ее применения и выработки рекомендаций.