Казахстан присоединился к Конвенции по использованию международных водотоков

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированную Мажилисом Конвенцию о праве несудоходных видов использования международных водотоков, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью закона является ратификация Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков, которая совершена в Нью-Йорке 21 мая 1997 года.

Конвенция представляет собой глобальный правовой механизм для содействия справедливому и устойчивому управлению поверхностных и грунтовых вод, части которых находятся в различных государствах.

В соответствии с Конвенцией, государства используют в пределах своей соответствующей территории международный водоток справедливым и разумным образом. Справедливое и разумное использование международных водотоков включает в себя ряд факторов и обстоятельств: географические, гидрографические, гидрологические, климатические, экологические и другие факторы природного характера; социально-экономические потребности соответствующих государств водотока; зависимость населения от водотока в каждом государстве водотока и др. 

Согласно Конвенции, государства, при использовании международного водотока на своей территории, берут на себя обязательства принимать все надлежащие меры для предотвращения нанесения значительного ущерба другим государствам.
На регулярной основе государства водотока могут обмениваться легкодоступными данными и информацией о водотоке, качестве воды и соответствующими прогнозами. Также государства водотока могут консультироваться друг с другом, вступать в переговоры о возможных последствиях планируемых мер для состояния международного водотока.

«В соответствии с Конвенцией государства водотока по просьбе любого из них вступают в консультации относительно управления международным водотоком, которые могут включать в себя учреждение совместного механизма. Кроме того, государства водотока в пределах своей соответствующей территории должны принимать все меры для сохранения и защиты сооружений, установок и других объектов, относящихся к международному водотоку. В целом ратификация Конвенции положительно повлияет на решение актуальных проблем в сфере использования международных водотоков», - говорится в заключении.

#Сенат #конвенция #водотоки

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