Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом

Правительство, Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшем 13 июля 2023 года под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, приняты решения по важным для сдерживания инфляции, обеспечения внутреннего рынка и отечественного производства вопросам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В частности, решено продлить действующие с 31 января по 31 июля 2023 года ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан еще на 6 месяцев.

Помимо этого, для обеспечения отечественных производителей электротехнического оборудования необходимым сырьем принято решение рассмотреть на площадке Евразийского экономического союза снижение ввозных таможенных пошлин на импортное сырье для производства электротехнической продукции. Это станет своевременной мерой поддержки отечественных производителей, будет способствовать увеличению объемов производства и загруженности мощностей.

Одобрены изменения в методологические подходы расчета вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные виды темных нефтепродуктов.

Также на площадке МВК было проведено заседание Национального комитета по упрощению процедур торговли по реализации Соглашения ВТО. Рассмотрены вопросы документирования торговых процедур для 30 видов товаров.

Напомним, на сегодняшний день задокументированы торговые процедуры по более чем 50 видам товаров. В настоящее время ведется работа по сбору и анализу информации для описания торговых процедур на портале по УПТ для таких товаров, как автозапчасти, удобрения, бутилированная вода, соевые бобы, соевое масло, строительные смеси, керамическая плитка, сантехническое оборудование, пестициды, средства личной гигиены, яйца.

Также в рамках заседания Национального комитета обсудили вопросы интеграции портала СУПТ (соглашение по упрощению процедур торговли) с торговыми порталами центральноазиатских стран и создания единого регионального портала. В результате государственным органам был дан ряд поручений, необходимых для упрощения и ускорения экспортных операций участниками внешнеторговой деятельности.

#экономика #Правительство #Жумангарин #МВК

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Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
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