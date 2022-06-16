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Сельское хозяйство
Казахстан продлил квоту на экспорт пшеницы и муки

Министерство сельского хозяйства РК сообщило о решении продлить квоту на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября, передает Kazpravda.kz.

"Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслин в размере 550 тыс. тонн, и в третьи страны - муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что Министерство сельского хозяйства Казахстана принимает меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции.

"До 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тыс. тонн муки", - отметили в МСХ.

Согласно данным Зернового Союза Казахстана, на сегодня освоение квоты по пшенице составляет 69%, муки – 86%.

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