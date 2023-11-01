Казахстан проведет чемпионат мира по футболу

Спорт, Футбол
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Об этом вице-министр туризма спорта Сарсен Куранбек сообщил в кулуарах встречи с населением Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL

Фото: fcastana.kz

Он подтвердил возможное проведение в Казахстане чемпионата мира по футболу (U-20).

- По линии министерства мы дали КФФ добро на проведение этого соревнования,- сказал Куранбек.

Что касается взрослого чемпионата мира, то, по его словам, это политический вопрос, и для подачи соответствующей заявки необходимо кооперироваться с другими странами.

Теперь же, когда стало известно о том, что мундиаль-2034 пройдёт в Саудовской Аравии, перспектива его проведения в Центральной Азии откладывается на более отдалённый срок.

#казахстан #футбол #ЧМ

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