Казахстан проведет матч квалификации ЕВРО-2024 против Северной Ирландии

Спорт
92
Аманжолова Айман
[email protected]

10 сентября на стадионе «Астана Арена» сборная Казахстана сыграет с командой Северной Ирландии в рамках квалификации ЕВРО-2024, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

Игра состоится 10 сентября в 19:00. В этот день будет усилена работа общественного транспорта до стадиона «Астана Арена».

Также для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с 5-ти перехватывающих парковок в 17:30 часов будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

- парковка Дворец «Жастар»;
- парковка СК «Казахстан»;
- парковка «Столичный цирк»;
- парковка Мечеть «Әзірет Сұлтан»;
- парковка Мечеть «Әбу Насыр Әл-Фараби» (Нұр-Астана).

После окончания игры болельщики футбола, также могут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.

В Казахстанской федерации футбола сообщили, что все 30 тысяч билетов на матч уже проданы через соответствующие приложения. В районе стадиона касс нет. На месте проведения игры они реализовываться не будут. В случае выявления фактов перекупки билетов стражи порядка привлекут реализаторов к ответственности.

Добраться до стадиона можно и на авто, но без права парковки. Ближайшие парковочные места будут расположены около ЭКСПО и Ботанического сада.

Жителей просят заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций, поскольку на это время будет перекрыт ряд улиц. Болельщикам рекомендуют добираться на общественном транспорте.

#казахстан #Астана #футбол #ЕВРО2024 #СевернаяИрландия

Популярное

Все
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
Пешехода насмерть сбил водитель скутера в Актобе
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел заседание по уборочной кампании
За ношение оружия и сбыт наркотиков арестованы двое жителей Астаны
Казахстан проведет матч квалификации ЕВРО-2024 против Северной Ирландии
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Премьер-Министр Смаилов представил пять новых министров
Реализация новой экономической политики отвечает современным вызовам рынка труда – глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Пожарно-тактические учения провели в одном из ЖК в Астане
Ермек Маржикпаев стал министром туризма и спорта
Появление звонков в соцсети X анонсировал Илон Маск
Марат Ахметжанов освобожден от должности министра МВД РК
Токаев провел совещание с руководящим составом МВД РК
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Региональные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Астане
Работа должна быть слаженной и конструктивной – Смаилов
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Трое человек сгорели в пожаре в Астане
Готова ли Экибастузская ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону
Премьер-министр дал ряд поручений министерствам
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Муза Каюма Мухамедханова
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена

Читайте также

Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
Эстафета огня XIX Азиатских игр стартовала в Китае
Возрастные требования к учащимся спортшкол пересмотрят в Ка…
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Италии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]