Казахстан проведет матч квалификации ЕВРО-2024 против Северной Ирландии

10 сентября на стадионе «Астана Арена» сборная Казахстана сыграет с командой Северной Ирландии в рамках квалификации ЕВРО-2024, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

Игра состоится 10 сентября в 19:00. В этот день будет усилена работа общественного транспорта до стадиона «Астана Арена».

Также для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с 5-ти перехватывающих парковок в 17:30 часов будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

- парковка Дворец «Жастар»;

- парковка СК «Казахстан»;

- парковка «Столичный цирк»;

- парковка Мечеть «Әзірет Сұлтан»;

- парковка Мечеть «Әбу Насыр Әл-Фараби» (Нұр-Астана).

После окончания игры болельщики футбола, также могут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.

В Казахстанской федерации футбола сообщили, что все 30 тысяч билетов на матч уже проданы через соответствующие приложения. В районе стадиона касс нет. На месте проведения игры они реализовываться не будут. В случае выявления фактов перекупки билетов стражи порядка привлекут реализаторов к ответственности.

Добраться до стадиона можно и на авто, но без права парковки. Ближайшие парковочные места будут расположены около ЭКСПО и Ботанического сада.

Жителей просят заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций, поскольку на это время будет перекрыт ряд улиц. Болельщикам рекомендуют добираться на общественном транспорте.