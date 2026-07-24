Казахстанцам напоминают о важности бесплатных скринингов в возрасте от 30 до 76 лет

Здравоохранение

Жители Казахстана могут бесплатно пройти профилактические скрининговые обследования в поликлинике по месту прикрепления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках государственной программы проводятся:

  • с 40 до 76 лет (каждые 2 года) — скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска;
  • женщинам с 40 до 76 лет (каждые 2 года) — скрининг на раннее выявление рака молочной железы;
  • женщинам с 30 до 74 лет (каждые 4 года) — скрининг на раннее выявление рака шейки матки;
  • мужчинам и женщинам с 50 до 76 лет (каждые 2 года) — скрининг на раннее выявление колоректального рака;
  • мужчинам с 50 до 76 лет (каждые 2 года) — скрининг на раннее выявление нарушений мозгового кровообращения.

По словам заведующей отделением профилактики Городской поликлиники № 11 Алматы Алёны Ришатовны Зекуновой, многие опасные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно.

«Скрининговые обследования позволяют выявить заболевание еще до появления первых симптомов. Чем раньше обнаружена патология, тем эффективнее лечение и тем ниже риск развития осложнений. Поэтому важно регулярно проходить профилактические обследования и не откладывать заботу о своем здоровье», – отметила Алёна Зекунова.

Скрининги проводятся бесплатно в рамках государственных программ. Узнать, подлежите ли вы обследованию по возрасту, можно в поликлинике по месту прикрепления у участкового врача.

#здравоохранение #медицина #скрининг

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