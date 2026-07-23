Эвакуированный из Таиланда младенец пошел на поправку

Здравоохранение

Малыша, родившегося в Таиланде (Пхукет) недоношенным, после двух месяцев борьбы за жизнь в Научном центре педиатрии и детской хирургии, сегодня благополучно выписан домой для дальнейшего восстановления под наблюдением специалистов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Минздрав

Ребенок в возрасте 1 месяца 18 дней был эвакуирован в Алматы бортом санавиации с тяжелыми осложнениями, с экстремально низкой массой тела. Он был сразу госпитализирован в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных центра. Свыше двух месяцев врачи боролись за жизнь малыша.

В ходе интенсивной терапии специалисты выявили жизнеугрожающее осложнение – прикрытую перфорацию кишечника. По итогам консилиума было принято решение о неотложном хирургическом вмешательстве. Детские хирурги успешно устранили патологию.

Послеоперационный период проходил под круглосуточным наблюдением команды, в которую вошли неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, специалисты сестринской службы и другие медицинские работники.

За время лечения Аслан прибавил в весе 1200 граммов. Сегодня его масса тела составляет 2500 граммов. Ребенок самостоятельно дышит без кислородной поддержки, получает питание естественным путем, функции кишечника восстанавливаются, что позволяет продолжить дальнейший этап лечения и реабилитации в домашних условиях под наблюдением специалистов.

«Каждый этап лечения требовал взвешенных клинических решений и максимальной концентрации всей команды. Благодаря своевременной медицинской эвакуации, оперативной диагностике, экстренному хирургическому вмешательству и профессионализму специалистов нам удалось сохранить ребенку жизнь. Хочу отметить, что весь комплекс дорогостоящей медицинской помощи семья малыша получила бесплатно, за счет государства», – подчеркнул руководитель Научного центра педиатрии и детской хирургии Абай Кусаинов.

Казахстан остается единственной страной в Центральной Азии, где санитарная авиация интегрирована в национальную систему экстренной медицинской помощи и обеспечивает не только эвакуацию пациентов, но и выезд специализированных врачебных бригад, проведение сложных вмешательств на местах и межрегиональную маршрутизацию пациентов.

#спасение #Таиланд #малыш

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