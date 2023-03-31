Казахстан рассматривает Израиль как важного партнера в развитии "диалога цивилизаций" – Ашимбаев

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Казахстане Эдвином Ябо Глусманом, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и расширения партнерства между странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената поздравил народ Израиля в лице Эдвина Глусмана с 75-летием независимости страны и отметил, что Казахстан с Израилем связывают многогранные и прочные партнерские отношения, основанные на дружбе и взаимном доверии.

«Казахстан рассматривает Израиль как важного партнера в развитии «диалога цивилизаций» и обеспечении межкультурного сближения народов мира. Мы благодарны главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Йосефу и главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау за активное участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Работа съезда направлена на продвижение мира и согласия между народами, развитие межрелигиозного диалога и укрепление нравственных ценностей в современном мире», – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената акцентировал внимание собеседника на результатах масштабной политической модернизации, реализуемой в стране по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В свою очередь, посол высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества по всем направлениям. Также стороны отметили важность усиления межпарламентского взаимодействия.