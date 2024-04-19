Казахстан ратифицировал поправки в Договор о ЕАЭС

Текст закона публикуется в печати, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба МТИ РК

Главой государства подписан закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года».

Как сообщалось ранее, Протоколом вносятся изменения и дополнения в Договор о ЕАЭС касательно вопросов государственного контроля на таможенной границе ЕАЭС, применения специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мер, технического регулирования, конкуренции, деятельности субъектов естественных монополий, трудовой миграции, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, транспорта и налогообложения.

Ратификация протокола позволит устранить существующие пробелы в действующем праве ЕАЭС и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.