В Договор о ЕАЭС о госконтроле на таможенной границе союза внесли поправки

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированный Мажилисом Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Протокол разработан в целях проведения единой и согласованной экономической политики, направленной на дальнейшее развитие евразийской интеграции путем устранения пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, приведение к единообразию используемой в Договоре о Евразийском экономическом союзе терминологии (далее – Договор о ЕАЭС), наделение Евразийской экономической комиссии рядом полномочий, направленных на обеспечение открытости ее деятельности.

Протоколом вносятся изменения и дополнения в Договор о ЕАЭС касательно вопросов государственного контроля на таможенной границе ЕАЭС, применения специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мер, технического регулирования, конкуренции, деятельности субъектов естественных монополий, трудовой миграции, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, транспорта и налогообложения.