ЮНЕСКО приветствует решение Республики Казахстан ратифицировать Региональную конвенцию о признании квалификаций в высшем образовании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Токийскую конвенцию), что подтверждает лидерство страны в продвижении справедливого признания квалификаций и развитии регионального академического сотрудничества в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ЮНЕСКО

Фото: kazpravda.kz

Ратификация Конвенции является важным шагом в продолжающихся усилиях Казахстана по приведению системы высшего образования в соответствие с международными стандартами и продвижению прозрачных, надежных и справедливых процедур признания квалификаций. Присоединение к Токийской конвенции способствует укреплению взаимного доверия между системами высшего образования, расширяет возможности академической мобильности студентов и преподавателей, а также содействует формированию более интегрированного регионального образовательного пространства.

Присоединение Казахстана к Токийской конвенции тесно связано с более широкой стратегической целью позиционирования страны в качестве регионального образовательного хаба в Центральной Азии — приоритетом, обозначенным Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в статье «Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию» (8 августа 2024 года). Ратификация Конвенции способствует достижению этой цели и укреплению международного доверия к национальной системе квалификаций Казахстана и механизмам их признания.

«Для Казахстана это важный и практический шаг. Конвенция упрощает взаимное признание дипломов и квалификаций, расширяя доступ наших выпускников к образовательным и профессиональным возможностям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также способствует привлечению иностранных студентов в казахстанские университеты. Это укрепляет международную конкурентоспособность системы высшего образования Казахстана, расширяет академическую мобильность и усиливает позиционирование страны в качестве привлекательного регионального образовательного центра. В условиях глобальной экономики знаний такие решения напрямую способствуют развитию человеческого капитала и долгосрочному росту страны», - сказал Саясат Нурбек, Министр науки и высшего образования Республики Казахстан.

Принятая в 2011 году и вступившая в силу в 2018 году, Токийская конвенция модернизировала региональную архитектуру признания квалификаций, закрепив принципы прозрачности, обеспечения качества, обмена информацией и справедливости. Она опирается на многолетнее сотрудничество стран Азиатско-Тихоокеанского региона и отражает современные тенденции трансграничного образования и международной мобильности рабочей силы. Реализация Конвенции предусматривает обязательство государств-участников обеспечивать оценку квалификаций на основе результатов обучения, а не административных или процедурных барьеров.

На протяжении многих лет ЮНЕСКО тесно сотрудничает с Казахстаном в целях укрепления национального потенциала в области признания квалификаций, в том числе посредством технических консультаций и обмена опытом. Активное участие Казахстана в этих процессах способствует укреплению регионального диалога и развитию передовой практики в области политики признания квалификаций.

Ратификация Токийской конвенции также дополняет приверженность Казахстана присоединению к Глобальной конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию, которая действует в синергии с региональными конвенциями ЮНЕСКО о признании квалификаций. В совокупности эти международно-правовые инструменты формируют согласованную глобальную систему, способствующую академической и профессиональной мобильности, поддержке экономической интеграции и повышению прозрачности систем высшего образования во всем мире.

«ЮНЕСКО поздравляет Казахстан как первую страну Центральной Азии, ратифицировавшую Токийскую конвенцию, что демонстрирует приверженность страны принципам инклюзивного и справедливого признания квалификаций, международным стандартам в высшем образовании и вносит значительный вклад в реализацию стратегии по развитию Казахстана как регионального хаба высшего образования», - заявил Амир Пирич, Директор Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы.

ЮНЕСКО через свои страновые офисы и глобальные сети продолжит оказывать поддержку Казахстану в эффективной реализации Конвенции, в том числе посредством политического диалога, развития потенциала и сотрудничества с национальными органами по признанию квалификаций.

Ратификация Токийской конвенции направляет важный сигнал приверженности принципам открытости, международного сотрудничества и совместной ответственности. Казахстан официально станет государством-участником Токийской Конвенции через три месяца после депонирования ратификационной грамоты в ЮНЕСКО. Последующая реализация Конвенции будет способствовать укреплению системы управления высшим образованием в Казахстане, а также развитию более взаимосвязанного и устойчивого образовательного пространства в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействуя достижению Цели устойчивого развития 4 и обеспечению инклюзивного и справедливого качественного образования и возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех.