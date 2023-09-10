Казахстан - Северная Ирландия: прямую трансляцию матча можно посмотреть на ЭКСПО

Спорт
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Аманжолова Айман
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Спортивный фестиваль «Футбол жолы» проведут на площадке ЭКСПО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

Спортивный фестиваль будет проходить 10 сентября с 14:00 до 22:00.

В рамках мероприятия на летней сцене площади перед ЭКСПО будет проходить прямая трансляция квалификационного матча ЕВРО-2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии.

Также перед собравшимися выступит исполнитель M’Dee.

Напомним, матч «Казахстан-Северная Ирландия» состоится на стадионе «Астана Арена». Для удобства болельщиков до стадиона будут курсировать специальные автобусы. Тех, кто приобрел билеты, просят выезжать заранее и планировать свой маршрут с учетом перекрытия дорог.

#казахстан #Астана #футбол #ЭКСПО #СевернаяИрландия

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