Казахстан становится мировым центром балета

Театр
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Павел Ильин

Репортаж о молодых артистах вышел в рамках программы Modern Nomads в эфире телеканала Euronews

фото пресс-службы МКИ

В центре внимания авторов программы – культурные достопримечательности нашей страны, рассматриваемые в тесной связи с историческим прошлым и перспективой на будущее развитие.

В выпуске «Восходящие звез­ды казахского балета покоряют центральную сцену Астаны» телеканал Euronews рассказал о плеяде молодых артистов, для творческой манеры которых характерно совмещение классического наследия с национальными традициями. По словам ведущего программы Modern Nomads Пола Хэкетта, Казах­стан становится признанным во всем мире центром балетного искусства, а Казахская национальная академия хореографии и театр «Астана Балет» играют ключевую роль в подготовке и развитии новых талантов.

Особое внимание в репортаже уделено творческой работе 16-летней балерины Торгын Лебен, которая недавно завоевала первое место на престижном европейском конкурсе балета Budapest Ballet Grand Prix 2025. По словам девушки, уроженки Актау, любовь к балетному искусству привили ей родители. И когда встал вопрос о переезде в Астану для профессионального обучения, они полностью поддержали выбор дочери.

– Мне очень нравится то, как через танец можно рассказать целую историю. Самое сложное в профессии артиста балета – это, конечно же, дисциплина и бесконечная работа над собой. Каждый день требует огромного труда, и за каждым выступлением стоит огромная подготовка. Я знаю, что постоянный труд открывает путь к настоящему успеху. Сейчас я с каждым годом все больше осознаю, что хочу быть частью балетного искусства. С благодарностью смотрю на тот момент, который изменил мою жизнь. Я стараюсь отдать всю свою энергию зрителям. Когда после выступления слышишь аплодисменты и теплые отзывы, это приносит огромное удовольствие и придает мотивацию. Моя мечта – это, конечно же, стать солисткой, а в будущем – даже ведущей солисткой. И я для этого буду прикладывать все свои усилия, – рассказала Торгын Лебен ведущему программы Modern Nomads.

Педагог Торгын, народная артистка России Алтынай Асыл­муратова в беседе с Полом Хэкеттом высоко оценила профессиональные успехи своей воспитанницы. По ее словам, молодая балерина непременно станет украшением большой сцены.

– Для меня очень важно качество. Мне хочется, чтобы мои ученики были высокими профессионалами. Весь опыт, который мне был передан в свое время моими педагогами, мое знание репертуара я хочу передать им, чтобы они были еще лучше, чем я, – подчеркнула Алтынай Асылмуратова.

Репортаж о казахстанской школе балета подчеркнул высокий уровень подготовки молодых артистов и укрепил международный имидж Казахстана как государства с развитой системой хореографического образования.

#балет #Euronews #Modern Nomads

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