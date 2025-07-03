Старейший городской театр готовит премьеру ко Дню столицы

Культура,Театр
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Дана Аменова
корреспондент

Новая постановка станет яркой финальной нотой 124-го сезона в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

6 июля артисты приглашают жителей и гостей столицы на премьеру спектакля «Господин Журден — пустота в бархате», сообщает Kazpravda.kz 

Современная комедия по мотивам Мольера в изящной интерпретации режиссёра из Казани Туфана Имамутдинова предстанет перед зрителями как музыкально наполненное, визуально яркое и пронизанное тонкой иронией театральное действо. Это высказывание, облачённое в форму блестящей комедии о непростой судьбе человека и скоротечности времени.

В центре повествования — Журден, мечтатель с душой артиста, стремящийся к блистательности внешнего мира и признанию, но снова наталкивающийся на глухую пустоту внутри себя.

«Господин Журден - пустота в бархате» - современная комедия по мотивам пьесы Мольера, ироничная и блестящая снаружи - как сам её герой. Журден - человек, ищущий способ стать кем-то большим, чем он есть. Он стремится к саморазвитию, покупает блеск, костюмы, признание, но каждый раз сталкивается с ощущением внутренней пустоты. Он нелеп, трогателен, порой самоуверен, порой растерян - и именно в этом его узнаваемость и комизм. Журден - не просто наивный буржуа, жаждущий титула. Он - мечтатель, тоскующий по несбыточному счастью. Он тонко чувствует собственную фальшь, осознаёт, что стал карикатурой, но продолжает участвовать в спектакле жизни - создавая иллюзию, в которую легче верить, чем смотреть в лицо реальности. Окружающие его учителя и домочадцы с готовностью подыгрывают его фантазиям. Да и сам Журден, всё понимая, не стремится разрушить обман. Ведь иллюзия, хоть и хрупкая, даёт ощущение жизни, которого так не хватает в обыденности», – говорится в аннотации.

Спектакль в постановке известного режиссёра из Казани Туфана Имамутдинова - живой, музыкальный, насыщенный лёгкой иронией, визуальной игрой и актуальными интонациями. За всей комедийной лёгкостью - тонкий рассказ о человеке, который выбрал обман, потому что правда оказалась слишком пустой.

Это современная комедия по мотивам пьесы Мольера в постановке известного казанского режиссёра Туфана Имамутдинова. Яркая, музыкальная, ироничная постановка станет эффектным завершением 124-го театрального сезона и сценическим размышлением о человеке, мечтах и иллюзорном мире.

 

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