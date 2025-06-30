Фото: пресс-служба театра

5 и 6 июля состоится долгожданная премьера балета-кантаты Carmina Burana – уникального проекта, в котором впервые на столичной сцене объединятся хор, оркестр и балетная труппа, сообщает Kazpravda.kz

Мистическая и завораживающая постановка «Carmina Burana», написанная композитором-экспрессионистом Карлом Орфом, одним из выдающихся немецких композиторов XX века, стала основой для философского и эмоционального балета. Это одно из самых ошеломляющих музыкальных произведений века, наполненное невероятной энергетикой. В современной культуре оно занимает особое место – между академической классикой и массовым искусством.

Композитор охарактеризовал своё сочинение как праздник победы человеческого духа и считал его радостным и жизнеутверждающим. Сквозной темой произведения становится образ богини Фортуны, вращающей колесо судьбы — символ перемен, неизбежности и вечного круговорота.

Балет Carmina Burana – размышление о человеческой природе, о страданиях и терзаниях души, о неразрывной связи человека с высшими силами. На балетной сцене сталкиваются материальное и духовное, созидательное и разрушительное. Всё это ради того, чтобы рассказать о вечном движении колеса Фортуны, о пламени жизни и реинкарнации души.

В центре балета две души: юноша и дева. Их тянет друг к другу и манит гармония любви. Но сохранить себя возможно только преодолев соблазны и искушения, сохраняя чистоту помыслов.

Образы спектакля навеяны не только музыкой Орфа, но и картинами художников эпохи Возрождения. В спектакле силы созидания и разрушения проявляются как символические персонажи, условно соотносящиеся с Творцом и Искусителем.

«Carmina Burana условно состоит из четырёх частей, они различаются между собой музыкально. Мы решили подчеркнуть это пластически. В спектакле артисты переключаются с классической хореографии на танец более свободной пластикой и элементами contemporary. Артистам очень важно работать с таким разнообразным музыкальным материалом и с различным пластическим материалом», – отметил балетмейстер-постановщик Тимур Загидуллин.

В создании нового хореографического произведения приняли участие талантливые деятели искусства. Музыка Карла Орфа легла в основу постановки, придавая ей масштабность и эмоциональную глубину. Балетмейстеры-постановщики Мукарам Абубахриева (Авахри) и Тимур Загидуллин использовали выразительный хореографический язык, передающий драматургию произведения.

Художник по костюмам Варвара Плетнева разработала визуальный облик постановки, соединив в сценографии и костюмах символику и современное прочтение.

Художник по свету Денис Солнцев придал действию особую атмосферу с помощью точных и выразительных световых решений. Видеохудожник Марат Сагадинов усилил визуальное воздействие спектакля с помощью динамичных проекций, органично вписанных в сценическое пространство.

Музыкальный руководитель постановки и дирижер Арман Уразгалиев совместно с симфоническим оркестром театра обеспечили мощное и впечатляющее музыкальное сопровождение. Вокальная часть была реализована при участии хора под руководством Гульмиры Куттыбадамовой, что позволило придать спектаклю масштаб и звучание, не оставляющее зрителей равнодушными.

Премьера балета Carmina Burana станет настоящим сценическим откровением. Впервые хор, оркестр и балет объединятся в едином художественном пространстве, чтобы создать масштабную и проникновенную постановку, где каждый элемент – от музыкального акцента до пластического жеста – работает на раскрытие глубинного смысла вечного произведения.