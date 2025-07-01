Международный фестиваль театров кукол «Куралай» проходит в Астане

Культура,Театр,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

В творческом смотре принимают участие 14 театров из разных стран

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках празднования Дня столицы проходит IV международный фестиваль театров кукол «Куралай», посвященный 80-летию заслуженной артистки Казахстана, профессора Куралай Ешмуратовой, сообщает Kazpravda.kz

По информации городской администрации, мероприятие международного уровня продлится до 4 июля. 

Основная цель фестиваля - популяризация искусства кукольного театра, демонстрация достижений и лучших произведений, развитие профессионального познания и повышение исполнительского мастерства на основе опыта развитых государств.

В IV международном фестивале кукольных театров «Куралай» принимают участие 14 театров. В числе гостей театры Англии, Австрии, Китая, Турции, Грузии, Испании, Таиланда, Узбекистана, а также региональные коллективы Казахстана.

В рамках фестиваля коллективы-участники представят свои лучшие постановки и проведут совместную работу по развитию международного культурного сотрудничества, обмену опытом и совершенствованию профессионального мастерства в области кукольного театра.

Театр кукол акимата Астаны был создан в 2010 году и стал одним из важнейших творческих центров культурной жизни столицы. С начала своей работы театр активно участвует в фестивалях международного и республиканского уровня, добивается профессиональных успехов.

Коллектив получил награды в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссура», «Верность национальным традициям» на престижных фестивалях в Таджикистане, России, Турции, Болгарии, Малайзии, Тунисе, Эстонии, Сербии и других странах.

С 2015 года под руководством театра проводится международный фестиваль кукольных театров «Куралай», названный в честь заслуженной артистки Казахстана Куралай Ешмуратовой.

С момента своего открытия театр кукол имеет прочные творческие связи с международными театральными организациями.

До сих пор театр трижды организовывал международный фестиваль, а также принимал участие во многих престижных отечественных культурных мероприятиях, проявляя высокую активность в сфере профессионального театрального искусства.

Репертуар Кукольного театра акимата Астаны пополняется как народными легендами и сказками, так и современными отечественными и зарубежными произведениями. Среди них: «Махаббат туралы аңыз» (Қ. Ешмұратова), «Сиқырлы сөздер» (М. Тойбаев), «Менің салған суретім», «Мен сияқты жаса», «Байқа жолда балақай» (А. Салаева), «Атамекен» (С. Жүнісов), японская народная сказка «Жаңғырық туралы ертегі», «Орманда болған оқиға», «Ана құдіреті» (Т. Хасанғалиева), казахская народная сказка «Қаңбақ шал», «О, тоба» (Е. Жуасбек), «Арыстан патша» (И. Миччи, Дж. Робертс, Л. Вульвертон), «Сарбаздың бақырашы» (З. Сагалов, Л. Жаданов), «Қайта оралған Су перісі» (Г. Х. Андерсен), «Сен ол мен» (Х. Юрковский), «Ағайынды гномдар» (Н. Шувалов), «Жалқаудың айласы» (Қ. Ежембек), «Ер Төстік» и «Мәңгілік бала бейне» (Р. Мұқанова).

#фестиваль #куклы #театры #Куралай

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