Казахстан улучшил позиции по уровню восприятия коррупции за один год

Политика, Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Как сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, Казахстан получил + 3 балла (39 из 100) в индексе восприятия коррупции Transparency International, передает коррреспондент Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь республика, по его словам, занимает 93 место из 180 стран, а в прошлом году была на 101 месте.

– Это очень серьезный результат за 1 год и самая лучшая ситуация за все время исследования. Особенно с учетом того, что наибольший рост был в вопросах демократии. По данным организации, этому способствовала активизация гражданского общества после Қаңтара. Надеюсь, теперь власти поймут, что гражданское общество - это полноценный партнер в вопросах управления государством, и от нас много чего зависит, – отметил Дидар Смагулов.

По его мнению, некоторые события в области демократизации могут откатить страну назад, такие как "суровые приговоры гражданским активистам и лишение аккредитации СМИ". 

– Казахстан, набравший 39 баллов, демонстрирует определенные успехи в борьбе с коррупцией, в том числе путем проведения правовых реформ и возвращения похищенных активов. Но, чтобы двигаться дальше вперед, стране необходимы антикоррупционные инициативы, которые были бы всеохватными, прозрачными и свободными от политического вмешательства, а также более широкие демократические реформы", отметили в Transparency International.

Сообщается, что Казахстан (39) показал лучший результат в истории.

По итогам анализа, средний балл региона Восточная Европа и Центральная Азия равен 35 из 100. Это делает ее вторым регионом в мире с самым высоким уровнем коррупции. Только одна страна в регионе набрала больше 50 баллов – Грузия (53).

Армения (47), Молдова (42), Косово (41), Украина (36) и Узбекистан (33) значительно улучшили свои показатели ИВК за последние 10 лет. Босния и Герцеговина (35), Турция (34) и Туркменистан (18) снизили свои показатели. Турция также достигла самого низкого показателя по ИВК, как и Сербия (36), Россия (26) и Таджикистан (20). Азербайджан (23), Таджикистан (20) и Туркменистан (18) - самые низкие показатели в регионе.

#рейтинг #коррупция #индекс #место #Transparency International

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