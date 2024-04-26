Культурно-гуманитарное сотрудничество Казахстана и Монголии обсудили в Астане

Министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с послом Монголии в РК Доржом Баярхуу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Как уточняется, в ходе встречи Аида Балаева сообщила, что министерство ведет работу в сфере культуры, информации, религии, создания эффективной модели взаимодействия государства и гражданского общества, реализации государственной молодежной и семейной политики, а также межэтнического согласия.

В свою очередь Дорж Баярхуу отметил, что особый интерес для Монголии представляет сотрудничество в медиасфере. В этой связи крупнейшими монгольскими СМИ подписаны меморандумы с агентством «Хабар» и международным информационным агентством «Казинформ».

«Стороны обсудили варианты сотрудничества в производстве совместных документальных, художественных, мультипликационных фильмов, сериалов, а также создании совместной экспедиции по изучению историко-культурного наследия двух стран», — рассказали в министерстве.

В завершение встречи стороны договорились подготовить совместный план взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, реализация которого позволит вывести уровень двусторонних взаимоотношений на новый уровень.