Казахстан установил мировой рекорд по производству ферросплавов за один выпуск

Металлургия
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Валентин Артемьев

АО «ТНК «Казхром», в составе ERG, установило мировой рекорд: за один технологический цикл выпущено более 150 тонн феррохрома из одной электродуговой печи постоянного тока Актюбинского завода ферросплавов. Рекорд официально зарегистрирован WORLD BOOK OF RECORDS (WBR) и зафиксирован под наблюдением независимых экспертов

Фото: пресс-служба ERG

Во время фиксации рекорда на печи №43 Актюбинского завода ферросплавов был получен выпуск 177 тонн высокоуглеродистого феррохрома за один технологический цикл. Печи цеха №4 являются самыми мощными в мире в своем классе. Благодаря уникальным техническим решениям, реализованным специалистами завода, оборудование сегодня работает на сверхмощности - выше проектных показателей. Если в среднем одна такая печь дает от 50 до 60 тонн ферросплава за выпуск, то в данном случае удалось аккумулировать значительно больший объем. Именно это стало основой беспрецедентного результата, зафиксированного как мировой рекорд.

В торжественной церемонии по случаю установления рекорда принял участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Он поздравил коллектив завода с достижением и подчеркнул, что данный рекорд является наглядным свидетельством высокой квалификации казахстанских специалистов и огромного индустриального потенциала региона и страны в целом.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Актюбинский завод ферросплавов установил мировой рекорд по объему выпуска продукции. Впервые на печи № 43 за один технологический цикл произведено более 150 тонн высокоуглеродистого феррохрома.

Поздравляю коллектив с этим выдающимся достижением, ставшим ярким примером профессионализма, настойчивости, единства и духа, присущих настоящим труженикам. Работники завода трудятся сутками, в жару и холод, не щадя сил, и вывели объемы производства на мировой уровень. Предприятие доказало, что отечественная промышленность не только соответствует международным стандартам, но и способна задавать их.

Этот рекорд – не просто победа завода и Актюбинского региона, это мощное свидетельство потенциала всей казахстанской промышленности», – отметил аким области, поздравляя коллектив завода.

По его словам, особую значимость сегодняшнему событию придает и тот факт, что текущий год, согласно Указу Президента страны, объявлен Годом рабочих профессий. В ходе заседания Национального курултая Глава государства особо подчеркнул важность формирования в обществе образа Адал азамат – честного, ответственного и трудолюбивого гражданина. Как отметил Асхат Шахаров, подобные достижения способствуют укреплению уважения к образу Еңбек адамы - человека труда, который своим ежедневным вкладом формирует экономическую мощь страны. Это яркий пример того, как реальный сектор и самоотверженный труд специалистов становятся надежной опорой устойчивого развития Казахстана.

Регистрация рекорда прошла под наблюдением независимых экспертов, с участием представителей WORLD BOOK OF RECORDS (WBR), метрологической службы и технической комиссии. Каждый этап - от выпуска металла до его охлаждения, взвешивания и документирования - строго зафиксирован и подтвержден сертифицированными измерительными средствами.

«Этот рекорд – настоящая технологическая победа! Это мощный сигнал о том, что даже в условиях глобальных вызовов ERG демонстрирует лидерство, устойчивость и потенциал роста,- отметил председатель Совета директоров ERG S.a.r.l., главный исполнительный директор Шухрат Ибрагимов. - За этим достижением стоят не только металл, цифры и оборудование - в первую очередь, это наши люди! Профессионализм металлургов Казхрома, их самоотдача и вера в свое дело, сделали невозможное возможным. В Год рабочих профессий этот рекорд - символ уважения к тем, кто каждый день создает экономическую прочность страны».

«Мы нечасто фиксируем рекорды именно в сфере тяжелой промышленности - тем ценнее сегодняшнее достижение. Это событие выходит за рамки одного предприятия. Это - вклад в технологическую репутацию Казахстана и признание потенциала всей промышленной отрасли», - сказал Куандык Кудайбергенов, генеральный офицер WORLD BOOK OF RECORDS по странам Азии и Африки.

Церемония награждения произошла во время открытия Доски Почета Актюбинского завода ферросплавов. Принимая документ, подтверждающий регистрацию рекорда, генеральный директор АО «ТНК «Казхром» Сергей Прокопьев, отметил большую работу команды завода:

«Это результат смелых инженерных решений и настоящей командной работы. В год 30-летия Казхрома и в Год рабочих профессий для Казахстана это символ того, что промышленность страны может и должна быть на мировом уровне. Горжусь командой Актюбинского завода - вы произвели не просто максимальный объем, вы сделали историю», - отметил Сергей Прокопьев

«Каждый наш выпуск - это командная работа и высокая ответственность. Но в этот день мы знали: делаем что-то по-настоящему большое. Этот рекорд - для всей смены, для завода», - отмечает бригадир печи №43-рекордсмена Геннадий Кухарь.

Установление рекорда приурочено Году рабочих профессий в Казахстане и 30-летию АО «ТНК «Казхром».

Напомним, в 2024 году Казхром добился рекордных показателей по производству, увеличив объемы на 14% по сравнению с 2023 годом, достигнув более 1,85 миллиона тонн ферросплавов, что стало максимальным показателем за всю историю компании.

Шухрат Ибрагимов поздравил казахстанских металлургов с Днём металлурга и пожелал безопасного труда, крепкого здоровья и новых побед!

 

#Казахстан #рекорд #металлургия #ERG

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