Казахстан уступил в драматическом финале ЧМ по мини-футболу

Спорт
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Победитель определился в серии пенальти, передает Kazpravda.kz

Фото: Sarbaz.kz

В Рас-эль-Хайме (ОАЭ) прошел финал чемпионата мира-2023 по мини-футболу, в котором встретились сборные Казахстана и Румынии, сообщает Sports.kz.

В основное время матча команды не выявили победителя — 2:2. Сборная Казахстана вела в счете, однако румынам удалось отыграться в самой концовке и перевести игру в дополнительное время. В экстратаймах голов забито не было, а в серии пенальти сильнее оказались румынские футболисты — 12-11.

В итоге сборная Румынии завоевала золотые медали мирового первенства, а команда Казахстана довольствовалась в итоге "серебром". Напомним, сборная Казахстана впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу.

На стадии плей-офф ЧМ-2023 казахстанцы победили Мексику (0:0, 2:1 — по пенальти), Чехию (3:3, 3:2 — по пенальти) и Азербайджан (3:2).

#чемпионат мира #мини-футбол

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