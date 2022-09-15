Казахстан увеличит экспорт продуктов в Китай

Правительство Китая передаст оборудование стоимостью 11,15 млн юаней для лаборатории инспекции качества Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Это стало возможным благодаря достигнутой договорённости между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством коммерции КНР.

Соответствующее соглашение в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан подписали Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо.

Создание аккредитованной по стандартам КНР лаборатории будет способствовать увеличению экспорта отечественной сельхозпродукции в Китай. Кроме того, Казахстан заинтересован в увеличении поставок товаров глубокой переработки, кормов и кормовых добавок, мяса и мясопродуктов, молока и молочной продукции.

По итогам 7 месяцев 2022 года казахстанско-китайский товарооборот в сфере АПК увеличился на 46,7% и составил 412,5 млн долларов.

Экспорт отечественной сельхозпродукции возрос на 62,2% до 280,4 млн долларов, импорт из Китая увеличился на 22,2% и составил 132,1 млн долларов.