Фото: Генпрокуратура

Центральной темой обращения к участникам сессии стал переход к высокотехнологичным методам борьбы с наркоугрозой через уникальную систему координации, которая позволила правоохранительным органам Казахстана сосредоточиться на уничтожении финансовой инфраструктуры преступности.



Уровень такого противодействия приобрел международный характер, поскольку по запросу казахстанской стороны были наложены ограничения на 260 тысяч подозрительных счетов в иностранных банках.



За последние пять лет уполномоченными органами страны ликвидировано более 400 нарколабораторий и пресечена деятельность 75 организованных преступных групп, при этом за этот же период из незаконного оборота изъято свыше 147 тонн наркотиков, включая рекордную партию кокаина объемом более 13 тонн.



Как подчеркнул генеральный Прокурор, нейтрализация наркобизнеса является для Казахстана фундаментом обеспечения законности и безопасности граждан.



Участие казахстанской делегации в новом статусе официального члена Комиссии ознаменовало этап глубокой интеграции страны в международную систему безопасности и признание эффективности национальных реформ.



Казахстан подтвердил свою готовность не только следовать международным конвенциям, но и активно внедрять инновационные цифровые инструменты для выявления наркоторговли в интернете.



В ходе обсуждения делегация нашей страны, состоящая из сотрудников Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Министерства внутренних дел и неправительственных организаций предложила мировому сообществу выработать единый подход к блокировке финансовых счетов наркобизнеса, что позволит гораздо эффективнее подрывать его экономические основы.



Высокий уровень текущей сессии Комиссии ООН придает участие в ней глав государств, правительств и дипломатических миссий, что подчеркивает глобальную значимость рассматриваемого вопроса и необходимость консолидированных решений в сфере противодействия наркотикам.

В работе комиссии принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель при международных организациях в городе Вена Мухтар Бескенулы Тлеуберди, выступили Президент Колумбии Густаво Петро, представители других государств и международных организаций.

