Казахстан в прайм-эре

Колонка обозревателя
1
Аскар Бейсенбаев

В современном цифровом мире, где тренды живут неделю, а кумиры меняются чаще, чем погода в Астане, завирусилось понятие «прайм-эра». Для зумеров это пик формы, момент абсолютного доминирования. И если присмотреться даже к заголовкам мировых СМИ, становится очевидно: мы живем в эпоху особого казахстанского прайма.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все началось не сегодня. Фундамент закладывали Димаш Кудайберген и тот же Иманбек, доказавший, что из маленькой квартиры в Аксу можно дотянуться до «Грэмми». Но сегодня этот список масштабировался до индустрии. Режиссер Айсултан Сеитов диктует визуальный код мировым брендам, Данил Molodoy Голубенко забирает трофеи в Counter-Strike 2, а наш киноконтент и сериалы задают планку для всей Евразии. Мы перестали быть экзотикой – мы стали законодателями вкуса.

Буквально на днях к этому созвез­дию имен присоединился Дастан Мухамедрахым, признанный лучшим тревел-блогером мира на WIBA Awards 2026. Его ролики, собравшие миллионы просмот­ров, – это не просто картинка, это экспансия смыслов. Мы транслируем миру свои ценности, и мир их принимает.

Спортивный 2026 год теперь закрепил за нами статус и атлетической державы. Историческое золото Михаила Шайдорова на льду Италии, несгибаемый характер теннисистки Елены Рыбакиной, шахматная корона Бибисары Асау­баевой и мощь борца Ризабека Айт­мухана – это серия дос­тижений, заставившая планету узнавать наш гимн по первым нотам. Добавьте сюда Шавката Рахмонова, ставшего в UFC олицетворением несокрушимого воина октагона – и вы получите портрет нации, которая любит побеждать.

Масштаб явления раскрывается даже в специфических сферах. На UAE SWAT Challenge в Дубае наши спецназовцы, и особенно женская команда «Томирис», дали фору десяткам мужских подразделений со всего мира. Это и есть прайм – когда границы рушатся под натиском профессионализма. Эту же планку подтвердила и фигуристка Софья Самоделкина: ее десятое место на Олимпиаде с новым личным рекордом – еще один кирпич в фундамент нашего доминирования.

Однако здесь время добавить и немного скепсиса. Прайм-эра – это, конечно же, круто, но как не превратить ее в мимолетный фейерверк? Легко списать все на удачное совпадение талантов, однако истина прозаичнее. За каждым именем стоит изнурительная работа по жестким мировым стандартам. Мы входим в период, когда успех должен стать результатом не только характера, но и грамотного расчета, интеграции в науку и современные системы управления. Чтобы прайм-эра не закончилась, нам нужно научиться масштабировать индивидуальные достижения, причем, наверное, здесь не обойтись и без реальной поддерж­ки со стороны государства.

Лично мне кажется, что главный капитал нашей прайм-эры – даже не золотые медали, а тотальное исчезновение застарелого страха перед миром. Это внутреннее ощущение собственного достоинства, которое теперь считывается в каждом жес­те или спортивном приеме – и это, пожалуй, и есть наше самое ценное приобретение. Мы наконец-то позволили себе быть лидерами по праву, а не по воле случая.

Сегодня мы видим, как рождается новый культурный и спортивный код нации. Казахстан в своей прайм-эре – это не просто список достижений, это ощущение коллективной силы и уверенности в том, что нам по плечу любая вершина. Мы лишь в начале большого пути, и главные рекорды еще впереди.

Все колонки автора
#Казахстан #музыка #олимпиада #кино #победы #достижения #прайм эра

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Хранитель эпической интонации
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Дети белой птицы
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
Миссия спасать выполнима
Нейросеть выводит команды на поле
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Новый общественный договор
А надо ли так?
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Трансформация ради будущего
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Как я проскроллила книги
А надо ли так?
Книжные истории
Алгоритм ответственности: противостоять вызовам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]