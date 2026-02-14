Все началось не сегодня. Фундамент закладывали Димаш Кудайберген и тот же Иманбек, доказавший, что из маленькой квартиры в Аксу можно дотянуться до «Грэмми». Но сегодня этот список масштабировался до индустрии. Режиссер Айсултан Сеитов диктует визуальный код мировым брендам, Данил Molodoy Голубенко забирает трофеи в Counter-Strike 2, а наш киноконтент и сериалы задают планку для всей Евразии. Мы перестали быть экзотикой – мы стали законодателями вкуса.

Буквально на днях к этому созвез­дию имен присоединился Дастан Мухамедрахым, признанный лучшим тревел-блогером мира на WIBA Awards 2026. Его ролики, собравшие миллионы просмот­ров, – это не просто картинка, это экспансия смыслов. Мы транслируем миру свои ценности, и мир их принимает.

Спортивный 2026 год теперь закрепил за нами статус и атлетической державы. Историческое золото Михаила Шайдорова на льду Италии, несгибаемый характер теннисистки Елены Рыбакиной, шахматная корона Бибисары Асау­баевой и мощь борца Ризабека Айт­мухана – это серия дос­тижений, заставившая планету узнавать наш гимн по первым нотам. Добавьте сюда Шавката Рахмонова, ставшего в UFC олицетворением несокрушимого воина октагона – и вы получите портрет нации, которая любит побеждать.

Масштаб явления раскрывается даже в специфических сферах. На UAE SWAT Challenge в Дубае наши спецназовцы, и особенно женская команда «Томирис», дали фору десяткам мужских подразделений со всего мира. Это и есть прайм – когда границы рушатся под натиском профессионализма. Эту же планку подтвердила и фигуристка Софья Самоделкина: ее десятое место на Олимпиаде с новым личным рекордом – еще один кирпич в фундамент нашего доминирования.

Однако здесь время добавить и немного скепсиса. Прайм-эра – это, конечно же, круто, но как не превратить ее в мимолетный фейерверк? Легко списать все на удачное совпадение талантов, однако истина прозаичнее. За каждым именем стоит изнурительная работа по жестким мировым стандартам. Мы входим в период, когда успех должен стать результатом не только характера, но и грамотного расчета, интеграции в науку и современные системы управления. Чтобы прайм-эра не закончилась, нам нужно научиться масштабировать индивидуальные достижения, причем, наверное, здесь не обойтись и без реальной поддерж­ки со стороны государства.

Лично мне кажется, что главный капитал нашей прайм-эры – даже не золотые медали, а тотальное исчезновение застарелого страха перед миром. Это внутреннее ощущение собственного достоинства, которое теперь считывается в каждом жес­те или спортивном приеме – и это, пожалуй, и есть наше самое ценное приобретение. Мы наконец-то позволили себе быть лидерами по праву, а не по воле случая.

Сегодня мы видим, как рождается новый культурный и спортивный код нации. Казахстан в своей прайм-эре – это не просто список достижений, это ощущение коллективной силы и уверенности в том, что нам по плечу любая вершина. Мы лишь в начале большого пути, и главные рекорды еще впереди.