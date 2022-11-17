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Сенат , Экономика

Казахстан возьмет займ у МБРР для финансирования дефицита бюджета

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании ратифицировал соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении, Соглашение о займе (заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития подписано 24 августа 2022 года в столице РК в соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 2 июля 2022 года №953 «О подписании Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития».

«Средства займа в рамках Соглашения о займе привлекаются для финансирования дефицита республиканского бюджета и поддержания комплекса мер, направленных на обеспечение стабильности социально-экономической обстановки в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции», – говорится в заключении.

Заем МБРР предоставляется Казахстану в сумме 345 700 000 (триста сорок пять миллионов семьсот тысяч) евро со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Ставка вознаграждения составляет Euribor+переменный спред, единовременная комиссия – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25% годовых на неосвоенный остаток средств займа. Средства займа будут выделены в виде единого транша после вступления в силу Соглашения о займе.

«Обслуживание и погашение привлекаемого займа будут осуществляться Министерством финансов за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на очередной финансовый год в соответствии с финансовыми условиями, установленными в Соглашении о займе», – отмечается в заключении.

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