Казахстан впервые подписал Соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях

В Астане в рамках государственного визита президента Сингапура Халимы Якоб подписано Соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях. Для Казахстана это первый документ подобного рода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы президента РК

Соглашение предусматривает установление взаимного преференциального доступа по 92 видам подсекторов услуг, более благоприятные условия для осуществления инвестиций, а также обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов в соответствии с международной практикой.

Сегодня двусторонняя торговля между Казахстаном и Сингапуром активно развивается, а товарооборот по итогам 2022 года составил $1,9 млрд. Оборот услуг за прошлый год составил $10,4 млн, а валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из Сингапура за 2017-2021 годы вырос на 9,3% с $61,4 млн до $67,2 млн, отметили в Правительстве.

Ожидается, что подписание соглашения позволит еще больше расширить торгово-экономическое сотрудничество двух стран, нарастить экспорт отечественных услуг на рынок партнера, создать более благоприятные условия в сфере услуг и повысить конкурентоспособность отечественных поставщиков и увеличить приток инвестиций.