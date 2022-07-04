Казахстан выиграл мировой Гран-при по пара дзюдо

В бразильском Сан-Пауло прошла мировая серия Гран-при IBSA по пара дзюдо, победителями которой стали казахстанские спортсмены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

В соревнованиях приняли участие порядка 90 спортсменов из 13 стран мира. Это один из больших турниров перед чемпионатом мира, который пройдет в этом году в азербайджанском Баку, отметили в пресс-службе.

В соревнованиях Казахстан представили 10 спортсменов, из них 7 заняли призовые места:

1 место – Акмарал Науатбек (-48 кг J2);

1 место – Даяна Федосова (-57 кг J2);

2 место – Бауыржан Арстанбеков (-90 кг J1);

3 место – Азамат Нокушев (-73 кг J2);

3 место – Ергали Шамей (-73 кг J1);

3 место – Жанбота Аманжол (-90 кг J2);

3 место – Талгат Ажгалиев (+90 кг J2).

«По результатам соревнований, многие наши спортсмены улучшили свои позиции в мировом рейтинге. Науатбек Акмарал выиграла второе Гран-при к ряду. Даяна Федосова впервые выиграла золотую медаль. Также дебют состоялся у Ажгалиева Талгата в абсолютной весовой категории, он занял третье место», - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Дияр Сеитов.