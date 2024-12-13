Казахстан заключил соглашение с Марокко о выдаче преступников

Фото: пресс-служба ГП РК

Казахстан и Марокко подписали соглашения в уголовно-правовой сфере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В ходе переговоров с Минюстиции Марокко Абдель Латифом Уахби обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и международной безопасности. Итогом встречи стало заключение межгосударственных соглашений о выдаче преступников, о правовой помощи по уголовным делам, а также о передаче осужденных.

По словам главы казахстанского надзорного органа, заключение подобного рода соглашений с Королевством Марокко имеет для Казахстана крайне важное значение, поскольку в силу своего географического расположения эта страна является маршрутом, соединяющим через Гибралтарский пролив Африку с Европой.

При этом, генпрокурор напомнил, что 12 лет назад аналогичные международные договоры Казахстан уже подписал с близлежащим к Марокко европейским государством – Королевством Испания.

Закрывая возможные маршруты для преступников и укрепляя механизмы правового взаимодействия, Казахстан и Марокко сделали значимый шаг в построении безопасного правового пространства, способствующего защите граждан и устойчивому развитию двусторонних отношений, отметили в ГП РК.

Стороны с удовлетворением подчеркнули, что подписанные международные документы призваны укрепить сотрудничество правоохранительных органов двух стран в сфере противодействия преступности, в частности, её транснациональным видам, и внести весомый вклад в обеспечение правопорядка, защиты конституционных прав и законных интересов граждан обоих государств, добавили в пресс-службе.