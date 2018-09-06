Казахстан занял первое место в командном зачете на чемпионате Азии по каратэ

Спорт
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В Сингапуре состоялся 17-й чемпионат Азии по карате WKO Shinkyokushikai. На континентальном турнире, в котором приняли участие 24 страны, сборная Казахстана заняла первое место в командном зачете, сообщает vesti.kz.

По правилам турнира страна-участница могла отправить по одному лучшему бойцу в каждой весовой категории.

Так, в весовой категории до 65 кг Казахстан был представлен двукратным чемпионом мира, многократным чемпионом Азии Дмитрием Моисеевым (Костанай).



Неоднократный призер ЧМ Еркебулан Бейсембаев из Талдыкоргана выступил в лимите до 75 кг.

Астанчанин Владимир Артюшин выступил в категории до 85 кг. Он также несколько раз попадал на пьедестал мирового первенства.

Чемпион мира Илья Яковлев (Усть-Каменогорск) бился в лимите свыше 85 кг.



По итогам соревнований Казахстану в четырех весовых категориях удалось завоевать три золота и одно серебро. Это в свою очередь сказалось на командном зачете, где казахстанская сборная стала первой. Более того, стоит отметить, что Артюшин был признан самым техничным каратистом турнира.

В свою очередь Еркебулану Бейсембаеву удалось нокаутировать сына президента Всемирной федерации карате - японца Такеши Мидори.



Третьим новоявленным чемпионом Азии стал Илья Яковлев. Серебряным призером - Дмитрий Моисеев.

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