Казахстан завоевал еще одно «золото» на ЧМ среди молодежи по тяжелой атлетике

Аянат Жумагали первенствовала в весе до 76 килограммов, передает Kazpravda.kz

Фото: Спорт Шрёдингера

Казахстанка взяла «золото» в рывке - 97 кг, толчке - 125 кг и сумме - 222 кг, сообщает Спорт Шрёдингера.

Ранее Сабыр Нурдос стал чемпионом мира в весе 89 кг. Казахстанец стал первым в рывке - 129 кг и вторым в толчке - 156 кг и в сумме двоеборья.

Между тем Акжол Курманбек стал серебряным призером в весе 67 кг.

Чемпионат мира среди молодежи проходит в Лиме (Перу).