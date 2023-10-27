Казахстан завоевал серебро по волейболу сидя на Азиатских параиграх

Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль по волейболу сидя на Азиатских параиграх в Ханчжоу (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК

Фото: пресс-служба Минтуризма и спорта РК

В борьбе за золотую медаль сборная Казахстана уступила команде из Ирана.

Напоминаем, что на чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана получила путевку на Паралимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже.

Ранее спортсмены национальной сборной паравелогонщики Кенжегул Сейтжан и Антон Лаврентьев завоевали бронзовую медаль в групповой гонке на шоссе. Их время – 1:42:52.