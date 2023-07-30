Казахстан завоевал третью медаль на Универсиаде в Китае
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Сагимбаева Баян
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Сборная Казахстана завоевала третью медаль на Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Казахстанский спортсмен Никита Чирюкин стал серебренным призером в индивидуальных соревнованиях в стрельбе из скорострельного пистолета с дистанции 25 метров.
Ранее казахстанские атлеты Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Никита Шахторин в командных соревнованиях в стрельбе из винтовки с трех позиций с дистанции 50 метров завоевали серебряную медаль.
Первую медаль для Казахстана на Универсиаде в Чэнду завоевал дзюдоист Сунгат Жубаткан.
31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.