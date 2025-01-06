Казахстанцы могут воспользоваться правом на оплачиваемый отпуск на скрининг

Этот отпуск не связан с трудовым, а предоставляется отдельно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Каждый работающий гражданин Казахстана имеет право на социальный отпуск для прохождения скрининга в поликлинике, и на это положено до трех рабочих дней в течение года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24.kz

Этот отпуск не связан с трудовым, а предоставляется отдельно. Такое право закреплено в статье 87 Трудового кодекса РК.

Преимущество отпуска на скрининг заключается в том, что работодатель обязан предоставить его, обеспечив при этом сохранение рабочего места, должности и средней заработной платы. Это дает возможность пройти профилактическое обследование, не теряя заработка и не прерывая трудовую деятельность.

Подобный отпуск также предусмотрен для женщин, которые должны встать на учет по беременности до 12 недель.

Юрист Толеген Болтанов объяснил, что для работодателя важен здоровый работник, так как профилактика заболеваний и своевременное лечение помогает избежать длительных больничных и потери трудоспособности на несколько месяцев.

«Если работник вовремя пройдет скрининг и обнаружит заболевание, его можно быстро вылечить, и он продолжит работать, вместо того, чтобы долго лечиться и находиться на больничном», — отметил юрист.

Чтобы воспользоваться правом на социальный отпуск для прохождения скрининга, работнику нужно уведомить работодателя. В заявлении необходимо указать даты прохождения обследования и ссылаться на соответствующие статьи Трудового кодекса 23 и 87. Работодатель обязан предоставить трехдневный оплачиваемый отпуск, и отказать без уважительной причины он не имеет права.

Важно отметить, что социальный отпуск для скрининга распространяется только на работников, заключивших трудовой договор. Для сотрудников по договору ГПХ (гражданско-правового характера) такие льготы не предусмотрены, так как отношения между заказчиком и исполнителем услуг регулируются другими нормами.

В случае отказа работодателя предоставить отпуск, работник может обратиться в трудовую инспекцию или в суд для защиты своих прав. Правоохранительные органы обязаны привлечь работодателя к ответственности и потребовать выполнения закона.

Таким образом, социальный отпуск на скрининг — это важное право, которое помогает гражданам заботиться о своем здоровье, не теряя доход и продолжая работать.