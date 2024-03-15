Казахстанец экстрадирован из Чехии за мошенничество в особо крупном размере

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Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры и МВД при содействии МИД из Чехии экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере.

«Он подозревается в том, что весной 2021 года предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров народного потребления из Казахстана в Россию, затем путем обмана завладел товаром потерпевшего на сумму около 19 млн тенге и, реализовав его другим лицам, присвоил деньги. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск», - говорится в сообщении генпрокуратуры.

В январе подозреваемый был задержан на территории Чехии.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.