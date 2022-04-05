Казахстанец Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, проходящего в столице Азербайджана Баку. Наш гимнаст добился успеха в упражнениях на коне, набрав 14,633 балла. Второе место занял Матвей Петров из Албании, а бронзовую нагарду завоевал француз Томмасон Сириль.

Днем ранее на этих же состязаниях наш соотечественник Милад Карими выиграл серебряную медаль этапа Кубка мира. Он стал вторым в финале в вольных упражнениях, набрав 14,300 балла. «Золото» здесь завоевал Артем Долгопят (14,700) из Израиля, а «бронза» у Эймона Монтгомери (14,066) из Ирландии.

Напомним, что в марте Карими завоевал серебряную медаль в упражнениях на брусьях на этапе Кубка мира в Катаре. Он также представлял Казахстан на летней Олимпиде-2020 в Токио.