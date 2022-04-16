Фото: sports.kz
Спорт , В мире
Казахстанец нокаутировал аргентинского "Питбуля" в Лондоне

Казахстанский боксер Султан Заурбек (12-0, 8 КО) выступил на вечере бокса в Лондоне (Великобритания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой с аргентинцем Николасом Ботелли (11-6, 6 КО) по прозвищу «Питбуль».

Бой во втором полулегком весе был рассчитан на 10 раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Заурбек победил нокаутом в пятом раунде. При этом в третьем раунде Заурбек сам побывал в нокдауне.

Таким образом, Султан Заурбек одержал тринадцатую победу в профи, а Николас Ботелли потерпел седьмое поражение.

Добавим, что Заурбек является чемпионом WBO European во втором полулегком весе, однако его бой с Ботелли не носил титульного характера.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Казахстанец нокаутировал аргентинского "Питбуля" в Лондоне
С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане
Год детей в городе Шу продолжается спортивными соревнованиями
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
15 апреля 2022
Теплицу площадью 500 га построят в Туркестанской области
В Правительстве рассмотрели итоги работы "KAZAKH INVEST" в 2021 году
Токаев поручил реформировать национальный холдинг "Зерде"
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над казино в Капчагае
Памятник Розе Баглановой открыли в Алматы
Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Использовать флаг ещё более свободно могут разрешить в Казахстане
Чиновники брали взятки за продление инвалидности в Атырауской области
Курс по гендерным вопросам в региональном измерении провели в Казахстане
"Tide", "Ariel" и "Миф" производили подпольно в Шымкенте
Создали специальный сайт: мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер Казахстана и Посол Кыргызстана
Президент принял посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева
"Охотятся за персональными данными казахстанцев" – Нацбанк предупредил о мошенниках
Из детсада на операцию: полицейские выяснили, как получил травмы ребенок в Туркестанской области
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
Какая погода ожидает казахстанцев в эти выходные
Полиция Нур-Султана прокомментировала рассылку о проезде под запрещающие дорожные знаки
15 апреля 2022
Представлена карта разделения городов и районов на Карагандинскую и Улытаускую области
Как будут отменять коммунальное "рабство" для потребителей в Казахстане
Преподавание истории в школах и вузах: что изменится, рассказал глава МОН
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Бекзат Жусупов стал замруководителя Канцелярии Премьер-министра РК
Пятерых детей увезли в больницу после пожара в школе Павлодара
Вкладчики ликвидируемых банков в Казахстане могут получить гарантийные выплаты до 1 мая
Чем заняты госслужащие целыми днями, рассказали в Минцифры
Реестр госуслуг расширят в Казахстане
Назначен новый заместитель министра обороны РК
Платформу цифрового правительства разработают казахстанские IT-компании
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Втрое сократят закуп офисной бумаги госорганы Казахстана
Защиту прав заемщиков усилят в Казахстане: подписан новый документ
ДТП в Караганде: автомобиль "взобрался" на уличное ограждение
Завышенные счета выставлял потребителям Астанаэнергосбыт
Пять лет проведут в тюрьме за организацию финпирамиды две жительницы Нур-Султана
Шавкат Рахмонов узнал дату боя против легендарного бойца UFC
В порядке уточнения
Забыли ребенка и оставили одного взаперти в детсаду в Косшы - видео

Читайте также

Спорт , UFC , Борьба
Шавкат Рахмонов узнал дату боя против легендарного бойца UFC
Спорт
Легендарные спортивные победы выходцев Джезказганской облас…
Международное сотрудничество , Правительство , Спорт
Премьер провел встречу с президентом Международной федераци…
Общество , Образование , В мире
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021