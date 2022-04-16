Казахстанский боксер Султан Заурбек (12-0, 8 КО) выступил на вечере бокса в Лондоне (Великобритания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой с аргентинцем Николасом Ботелли (11-6, 6 КО) по прозвищу «Питбуль».

Бой во втором полулегком весе был рассчитан на 10 раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Заурбек победил нокаутом в пятом раунде. При этом в третьем раунде Заурбек сам побывал в нокдауне.

Таким образом, Султан Заурбек одержал тринадцатую победу в профи, а Николас Ботелли потерпел седьмое поражение.

Добавим, что Заурбек является чемпионом WBO European во втором полулегком весе, однако его бой с Ботелли не носил титульного характера.