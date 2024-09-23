Казахстанец призывает соотечественников убивать львов - ВИДЕО

Скриншот видео

На кадрах мужчина, застреливший льва, предлагает соотечественникам поторопиться с охотой на царя зверей, пока новый закон не вступит в силу.

«Приветствую народ Казахстана. Как я уже говорил, охота на львов будет недоступна со следующего года. Поэтому здесь находятся те, кто знает об этом, и они уже застрелили несколько львов. Поспешите, у вас еще есть время. Те, кто знает об этом, уже застрелили льва или сделали бронь (на отстрел). Цены взлетят с 2025 года, помните об этом. До Нового года время ещё есть», - сказал охотник на видео.

После появления этого видео пользователи Казнета потребовали привлечь к суровой отвественности мужчину:

«Вывод о том, что люди более опасны, чем животные, похоже, подтвердился», «Найти этого человека и наказать по всей строгости закона», «Этот так называемый человек смелый только с оружием».

Ранее пользователи социальных сетей были возмущены жестоким обращением с собакой жителя Алматинской области.