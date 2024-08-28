Живодер привязал собаку к авто и волочил по земле в Алматинской области

В Алматинской области очевидцы засняли на видео вопиющий случай жестокого обращения с животным, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мужчина привязал собаку к авто и волочил по земле.

«В ходе мониторинга социальных сетей обнаружено видео, где мужчина волочил собаку, привязав за автомашину. Сотрудники УП Карасайского района установили, задержали и доставили в полицию 28-летнего мужчину», – детализировали в правоохранительных органах.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с поджогом животного. Трагедия произошла в селе Мукыр Кызылкогинского района Атырауской области.