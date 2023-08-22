Казахстанец стал чемпионом мира по грэпплингу

Казахстанский студент победил на чемпионате мира по грэпплингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба МНВО РК

Студент 3 курса факультета педагогики и гуманитарных наук SDU University Ерлан Мухит стал чемпионом мира World Grappling Champion in Warsaw.

Ерлан соревновался с 33 спортсменами из разных стран мира.

«Успех Ерлана, совмещающего учебу в университете и спорт, – это заслуга его отца и тренера Алмаза Ихсанова», – добавили в МНВО.