Казахстанец стал чемпионом мира по грэпплингу
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Казахстанский студент победил на чемпионате мира по грэпплингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.
Студент 3 курса факультета педагогики и гуманитарных наук SDU University Ерлан Мухит стал чемпионом мира World Grappling Champion in Warsaw.
Ерлан соревновался с 33 спортсменами из разных стран мира.
«Успех Ерлана, совмещающего учебу в университете и спорт, – это заслуга его отца и тренера Алмаза Ихсанова», – добавили в МНВО.