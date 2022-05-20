Казахстанец стал чемпионом мира по вольной борьбе

Спортсмен Акмолинской области Расим Рамиль завоевал золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на управление физической культуры и спорта региона.

Также еще четыре акмолинца принимают участие в соревнованиях по боксу, стрельбе из лука и бадминтону, отметили в пресс-службе.

Во Франции (Нормандии) проходит Всемирная XIX летняя Гимназиада, где в 17-ти видах спорта выступают представители Казахстана.

Казахстанские спортсмены – дебютанты самого крупного мультиспортивного события для юношей 16-18 лет, добавили в управлении.