Казахстанец избран президентом Азиатской федерации тенниса

Казахстанец Юрий Польский избран президентом ATF (Азиатская федерация тенниса) на ближайшие 4 года. Выборы прошли во вторник в рамках генеральной сессии ATF в Бангкоке, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Фото: ktf.kz

На пост президента ATF претендовали еще 3 кандидата из Таиланда, Японии и Шри-Ланки. Юрий Польский набрал наибольшее количество голосов со значительным перевесом – 34 из 55.

Став президентом ATF, Польский также возглавил совет директоров Азиатской федерации тенниса, где он занимал пост вице-президента последние 4 года.