Казахстанец избран президентом Азиатской федерации тенниса

Казахстанец Юрий Польский избран президентом ATF (Азиатская федерация тенниса) на ближайшие 4 года. Выборы прошли во вторник в рамках генеральной сессии ATF в Бангкоке, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана
На пост президента ATF претендовали еще 3 кандидата из Таиланда, Японии и Шри-Ланки. Юрий Польский набрал наибольшее количество голосов со значительным перевесом – 34 из 55.
Став президентом ATF, Польский также возглавил совет директоров Азиатской федерации тенниса, где он занимал пост вице-президента последние 4 года.
«Ключевым фактором избрания стали реформы, которые последовательно проводит казахстанская федерация тенниса последние 16 лет. Этим опытом представители федерации делятся в рамках региональных инициатив, и подобные преобразования запланированы в странах азиатского региона, который располагает огромным потенциалом для развития тенниса в 44 странах», — говорится в официальном сообщении.